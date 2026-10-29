Студентам и аспирантам повысят стипендии на 4%

С 1 сентября 2027 года стипендии студентов федеральных учебных заведений, аспирантов, ординаторов и ассистентов-стажеров проиндексируют на 4%. На выплаты в ближайшие три года государство направит около 370 млрд рублей.

Стипендии студентов федеральных образовательных учреждений профессионального образования повысят на 4% с 1 сентября 2027 года. Индексация также затронет аспирантов, ординаторов и ассистентов-стажеров.

Как сообщил доцент Финансового университета при правительстве Дмитрий Морковкин, повышение предусмотрено действующим механизмом ежегодной индексации, который привязан к прогнозному уровню инфляции. Аналогичное увеличение выплат уже прошло с 1 сентября 2026 года.

«Размер индексации планировался в соответствии с прогнозной инфляцией. На 2028-2029 год также заложена в бюджет индексация порядка четырех процентов», — сказал Морковкин.

На стипендиальное обеспечение в 2027 году предусмотрено около 119,1 млрд рублей. В общей сложности на поддержку студентов, аспирантов, ординаторов и ассистентов-стажеров в 2027-2029 годах власти планируют направить порядка 370 млрд рублей.

По словам эксперта, такие объемы финансирования свидетельствуют о долгосрочном подходе государства к поддержке системы образования и обучающихся.