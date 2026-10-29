Черногория вводит визы для россиян: сколько стоит оформление и кто сможет въехать бесплатно

С 1 ноября 2026 года россиянам потребуется виза для поездок в Черногорию. Условия ее оформления станут ключевым фактором для турпотока.

Российский турпоток в Черногорию после введения виз может сократиться на 25-35%, оценил руководитель аналитического центра АПКАП Михаил Абасов. Часть организованных туристов может выбрать Турцию и другие безвизовые направления.

Черногория прекратит действие соглашения с Россией о взаимных безвизовых поездках от 24 сентября 2008 года. Страна приводит визовую политику в соответствие со стандартами Евросоюза. Россия зеркально введет визы для граждан Черногории, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

В июне-августе 2026 года Черногорию посетили около 24,3 тыс. россиян, следует из данных Monstat. В июне турпоток составил 8 тыс. человек против 5,1 тыс. годом ранее, в августе — 14,3 тыс. против 7,9 тыс. При этом спрос ограничивают отсутствие прямых рейсов и сложная логистика.

Оформить визу можно будет через дипломатические представительства и центры VFS Global в России. Ориентировочная стоимость составит 35 евро для взрослых и 17,5 евро для детей до 14 лет. Владельцы действующих шенгенских и ряда национальных виз смогут въезжать в Черногорию без отдельной визы на срок до 30 дней.