Турналог при бронировании через агрегаторы: ФНС объяснила, какую дату считать моментом расчета

Поступление денег от агрегатора — не повод для уплаты турналога. Налоговики напомнили, что точка отсчета для исчисления налога — это момент полного расчета клиента за временное проживание, а не день перечисления средств сервисом.

При бронировании жилья через агрегатор туристический налог нужно исчислять не в момент получения денег от площадки, а при полном расчете гостя за услугу временного проживания.

Такое разъяснение ФНС дала в своем Telegram-чате, отвечая на вопрос владельца жилья, который сдает дом внаем через агрегаторы бронирования.

В налоговой службе напомнили, что согласно Налоговому кодексу туристический налог исчисляется в момент полного расчета с лицом, приобретающим услугу временного проживания.

Поэтому дата фактического поступления денежных средств от агрегатора на счет владельца жилья значения не имеет. Обязанность по исчислению налога возникает в момент окончательного расчета гостя за проживание.

Туристический налог нужно исчислять при полном расчете с гостем, даже если деньги от агрегатора поступят владельцу жилья позднее.