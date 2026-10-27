🍿 Для школьников, студентов и пенсионеров хотят сделать бесплатные показы исторических фильмов

В России предложили организовать бесплатные показы исторического кино для льготных категорий граждан. Кинотеатры поддержали инициативу, но попросили предусмотреть бюджет на проведение сеансов.

Глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков поддержал предложение президента Владимира Путина бесплатно показывать исторические фильмы школьникам, студентам и пенсионерам. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Воронкова, для реализации инициативы необходимо выделить отдельное финансирование, чтобы кинотеатры могли покрывать расходы на проведение сеансов.

«Когда кинотеатр просто включает лампочку и в зале сидит 10 человек, он тратит 5 тысяч рублей», — пояснил глава ассоциации.

Воронков предложил задействовать для бесплатных показов кинотеатры в малых городах, построенные при государственной поддержке. Сейчас в России насчитывается более 2 тыс. таких залов.

При этом посещаемость кинотеатров пока не восстановилась до уровня 2019 года. Сейчас она составляет около 130 млн посещений в год против 220 млн до пандемии.

Ранее Владимир Путин предложил организовать бесплатные показы фильмов об истории России для школьников, студентов и пенсионеров. По его словам, такую возможность можно предусмотреть в рамках программы «Пушкинская карта» или с помощью другого механизма.

Пока это предложение, решение о введении бесплатных сеансов не принято.