В Дубае запустили маркетплейс ИИ-агентов для бизнеса

Предприниматели смогут выбирать готовых ИИ-агентов для автоматизации административных и операционных задач. На платформе доступны 22 специализированных решения.

Торгово-промышленная палата Дубая запустила Chamber AI Hub — цифровой маркетплейс ИИ-агентов для бизнеса. Об этом сообщила пресс-служба правительства эмирата.

На платформе представлены 22 специализированных ИИ-агента, которые помогают автоматизировать повседневные бизнес-процессы и сокращать объем ручной работы.

Предприниматели смогут выбирать инструменты под конкретные задачи компании и оформлять подписку на подходящие пакеты услуг.

Сервис предназначен для членов Торгово-промышленной палаты Дубая. В правительстве эмирата называют Chamber AI Hub первым в мире маркетплейсом ИИ-агентов для бизнеса.