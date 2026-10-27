СФР объяснил, как получить путевку на реабилитацию после травмы на работе
С 2026 года работники, пострадавшие на производстве, могут получить направление на реабилитацию в электронном виде через Госуслуги. На время лечения им предоставляют дополнительный оплачиваемый отпуск.
Социальный фонд России разъяснил порядок оформления путевок в свои реабилитационные центры для работников, получивших производственные травмы.
Теперь для получения путевки достаточно подать заявление через Госуслуги. Электронное направление поступит в личный кабинет заявителя, оформлять бумажные документы не требуется.
Продолжительность реабилитации составляет 21 день, а для пострадавших с травмами позвоночника — 42 дня. Работающим гражданам на этот период предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск.
Если по медицинским показаниям работнику необходим сопровождающий, СФР оформит путевку и для него. Для этого потребность в сопровождении должна быть указана в заявлении.
Пройти санаторно-курортное лечение можно в течение срока действия программы реабилитации, но не чаще одного раза в календарный год.
Например, если программа действует с середины 2026 года до середины 2027 года, работник может воспользоваться путевкой в любом из этих годов до окончания срока действия программы.