Медведев назвал российскую экономику устойчивой к санкциям

Против России ввели более 30 тыс. санкций, однако экономика страны продолжает развиваться. Об этом заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

Россия смогла выдержать санкционное давление и продолжает экономическое развитие, несмотря на введенные ограничения. Об этом Дмитрий Медведев заявил на третьем заседании постоянного комитета движения «За свободу наций!».

«Все-таки у нас экономический потенциал огромный. А вообще, для государств это довольно серьезное испытание», — отметил Медведев.

По его словам, против России введено более 30 тыс. санкций. Несмотря на такое количество ограничений, страна устояла и продолжает развиваться.