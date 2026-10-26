«Яндекс» перенес три суперкомпьютера на новые площадки после атак на ЦОДы

Компания вывезла три суперкомпьютера с прежних площадок и приступила к их развертыванию на новых. Оборудование не пострадало во время атак беспилотников на дата-центры «Яндекса».

«Яндекс» переносит суперкомпьютеры «Ляпунов», «Галушкин» и «Червоненкис» на новые вычислительные площадки. Об этом компания сообщила в своем Telegram-канале.

Все три суперкомпьютера уже вывезены с прежних мест размещения. Сейчас специалисты занимаются их развертыванием на новых площадках.

После запуска оборудование снова войдет в инфраструктуру сервисов «Яндекса». Сроки завершения переноса компания не уточнила.

В «Яндексе» подчеркнули, что суперкомпьютеры не пострадали в результате атак беспилотников на дата-центры компании, которые произошли в начале октября 2026 года.