В России готовят обязательную регистрацию кошек и собак

В Госдуме готовят к рассмотрению шесть законопроектов о домашних и бездомных животных. Среди предложений — обязательная регистрация питомцев, повышение штрафов за самовыгул и новые требования к заводчикам.

Госдума в ближайшее время может рассмотреть шесть законопроектов, регулирующих содержание домашних животных и обращение с бездомными. Все инициативы получили положительные отзывы правительства, сообщают «Известия».

Одна из главных инициатив предполагает обязательную регистрацию домашних животных за счет владельцев. Питомцев потребуется маркировать и ставить на учет в ветеринарной системе Россельхознадзора.

Способы идентификации определит правительство. Среди возможных вариантов — бирки, ошейники и электронные микрочипы. При этом отдельный налог на домашних животных вводить не планируют.

Еще один законопроект предусматривает повышение штрафов за нарушения правил содержания животных, в том числе за самовыгул. Первоначально депутаты предлагали увеличить штрафы до 50 тыс. рублей для граждан и до 500 тыс. рублей для организаций, однако правительство рекомендовало снизить эти суммы.

Кроме того, депутаты предлагают: Установить требования к коммерческому разведению животных и обязать заводчиков вести учет родословных документов.

Запретить подросткам младше 16 лет выгуливать собак потенциально опасных пород без сопровождения взрослых.

Разрешить возбуждать административные дела за нарушения правил содержания животных без предварительных проверок при наличии очевидных доказательств.

Организовать экстренное реагирование на сообщения об агрессивных бездомных животных через номер 112.

Глава комитета Госдумы по экологии Елена Панова сообщила, что законопроекты готовят к рассмотрению, однако точные сроки пока не определены.

Всего депутаты разработали 20 инициатив, связанных с защитой людей от бездомных животных. Правительство поддержало шесть из них, остальные требуют дальнейшей проработки.

Пока ни один из шести законопроектов не принят. Новые обязанности владельцев животных и повышенные штрафы начнут действовать только в случае принятия соответствующих законов.