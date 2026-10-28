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Общество
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В России готовят обязательную регистрацию кошек и собак

В Госдуме готовят к рассмотрению шесть законопроектов о домашних и бездомных животных. Среди предложений — обязательная регистрация питомцев, повышение штрафов за самовыгул и новые требования к заводчикам.

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Госдума в ближайшее время может рассмотреть шесть законопроектов, регулирующих содержание домашних животных и обращение с бездомными. Все инициативы получили положительные отзывы правительства, сообщают «Известия».

Одна из главных инициатив предполагает обязательную регистрацию домашних животных за счет владельцев. Питомцев потребуется маркировать и ставить на учет в ветеринарной системе Россельхознадзора.

Способы идентификации определит правительство. Среди возможных вариантов — бирки, ошейники и электронные микрочипы. При этом отдельный налог на домашних животных вводить не планируют.

Еще один законопроект предусматривает повышение штрафов за нарушения правил содержания животных, в том числе за самовыгул. Первоначально депутаты предлагали увеличить штрафы до 50 тыс. рублей для граждан и до 500 тыс. рублей для организаций, однако правительство рекомендовало снизить эти суммы.

Кроме того, депутаты предлагают:

  • Установить требования к коммерческому разведению животных и обязать заводчиков вести учет родословных документов.

  • Запретить подросткам младше 16 лет выгуливать собак потенциально опасных пород без сопровождения взрослых.

  • Разрешить возбуждать административные дела за нарушения правил содержания животных без предварительных проверок при наличии очевидных доказательств.

  • Организовать экстренное реагирование на сообщения об агрессивных бездомных животных через номер 112.

Глава комитета Госдумы по экологии Елена Панова сообщила, что законопроекты готовят к рассмотрению, однако точные сроки пока не определены.

Всего депутаты разработали 20 инициатив, связанных с защитой людей от бездомных животных. Правительство поддержало шесть из них, остальные требуют дальнейшей проработки.

Пока ни один из шести законопроектов не принят. Новые обязанности владельцев животных и повышенные штрафы начнут действовать только в случае принятия соответствующих законов.

Автор
Комментарии
16
  • С
    Светлана

    Похоже уже нужен закон о защите людей от правительства

  • Ирина Е
    Специалист

    Ждём увеличения поголовья бездомных псинок.

    И меня опять интересует вопрос: сельские кошки имеют право на самовыгул?

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