Детские пособия за октябрь перечислят в начале ноября 2026

Выплаты поступят на банковские счета 3, 5 и 6 ноября. Пособие по уходу за ребенком для работающих перечислят раньше обычного из-за выходного дня.

Выплаты семьям с детьми за октябрь зачислят 3, 5 и 6 ноября 2026 года, сообщил Социальный фонд. Средства могут поступить утром, днем или поздним вечером.

Третьего ноября перечислят единое пособие, выплату по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих и ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву. Пятого ноября семьи получат ежемесячную выплату из средств материнского капитала.

Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим выплатят 6 ноября. Обычно деньги перечисляют до восьмого числа, но в ноябре эта дата выпадает на выходной.

Если выплата за октябрь уже поступила досрочно, следующее перечисление будет в декабре за ноябрь.