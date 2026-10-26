Депутаты Госдумы хранят на банковских счетах более 44 млрд рублей

На счетах депутатов Госдумы находится 44,4 млрд рублей. Еще почти 25 млрд рублей составляют их совокупные задекларированные доходы.

Депутаты Госдумы держат на банковских счетах 44,4 млрд рублей. К такому выводу пришли «Ведомости», изучив декларации 450 парламентариев.

Эта сумма превышает годовой бюджет каждого из шести российских регионов по отдельности, включая Ингушетию, Калмыкию и Республику Алтай.

Совокупные задекларированные доходы депутатов составили 24,9 млрд рублей. Это больше годовых бюджетов Рязани, Вологды, Астрахани, Курска и Череповца.

Основная часть доходов приходится на депутатов от «Единой России» — 21,3 млрд рублей. Представители «Новых людей» задекларировали 1,73 млрд рублей, а КПРФ — 460 млн рублей.

При этом доходы большинства парламентариев во всех фракциях находятся в диапазоне от 1 млн до 10 млн рублей.

Доходы свыше 100 млн рублей задекларировали 21 депутат от «Единой России» и два представителя «Новых людей».