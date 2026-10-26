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Общество
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Депутаты Госдумы хранят на банковских счетах более 44 млрд рублей

На счетах депутатов Госдумы находится 44,4 млрд рублей. Еще почти 25 млрд рублей составляют их совокупные задекларированные доходы.

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Депутаты Госдумы держат на банковских счетах 44,4 млрд рублей. К такому выводу пришли «Ведомости», изучив декларации 450 парламентариев.

Эта сумма превышает годовой бюджет каждого из шести российских регионов по отдельности, включая Ингушетию, Калмыкию и Республику Алтай.

Совокупные задекларированные доходы депутатов составили 24,9 млрд рублей. Это больше годовых бюджетов Рязани, Вологды, Астрахани, Курска и Череповца.

Основная часть доходов приходится на депутатов от «Единой России» — 21,3 млрд рублей. Представители «Новых людей» задекларировали 1,73 млрд рублей, а КПРФ — 460 млн рублей.

При этом доходы большинства парламентариев во всех фракциях находятся в диапазоне от 1 млн до 10 млн рублей.

Доходы свыше 100 млн рублей задекларировали 21 депутат от «Единой России» и два представителя «Новых людей».

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Комментарии
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  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    вот бы реквизировать!

    тем более что они им и не нужны вовсе! Живут и так на полном гособеспечении ЗАЧЕМ ?

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