WB Банк начал начислять кешбэк за покупки по QR-коду

С 26 октября клиенты WB Банка могут самостоятельно выбирать категории кешбэка и получать вознаграждение не только за оплату картой, но и по QR-коду. Размер кешбэка достигает 10%.

WB Банк обновил программу лояльности. Теперь пользователи могут выбрать до четырех категорий кешбэка из предложенного списка.

Набор категорий формируется индивидуально для каждого клиента. Дополнительные варианты могут открываться в зависимости от активности на Wildberries и участия в специальных предложениях банка.

Кешбэк начисляется за покупки по карте WB Банка и при оплате по QR-коду, включая онлайн-заказы. Максимальный размер вознаграждения остался прежним — 3 тыс. баллов ВБ в месяц. Их можно потратить на покупки на Wildberries по курсу 1 балл = 1 рубль скидки.

Выбрать категории можно в мобильном приложении WB Банка или в разделе «Кошелек» приложения Wildberries. В дальнейшем категории на следующий месяц будут доступны для выбора до окончания текущего месяца.