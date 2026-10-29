ФНС объяснила, кто должен подавать заявление при упрощенной ликвидации компании
При упрощенной ликвидации компании заявление по форме № Р19001 должны подавать все учредители (участники). ФНС также уточнила, какой код заявителя нужно указывать в документе.
В Telegram-чате ФНС России спросили, кто считается заявителем при упрощенной ликвидации юридического лица — учредитель или руководитель компании. Также пользователь уточнил, какую цифру нужно ставить в форме № Р19001: 1 или 2.
Налоговики пояснили, что заявителями выступают все учредители (участники) компании. Руководитель не может быть заявителем только на основании своей должности.
При заполнении формы № Р19001 нужно указать:
1 — если учредитель является физическим лицом;
2 — если учредитель является юридическим лицом.
Напомним, упрощенный порядок прекращения деятельности предусмотрен статьей 21.3 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ. Он доступен компаниям из реестра МСП при соблюдении установленных условий.
В частности, у организации не должно быть задолженности по обязательным платежам, недвижимости и транспортных средств в собственности. Кроме того, необходимо завершить расчеты с кредиторами.
Для упрощенной ликвидации не требуется назначать ликвидационную комиссию и составлять ликвидационные балансы. Решение о прекращении деятельности принимается всеми участниками единогласно.
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