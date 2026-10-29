ФНС объяснила, кто должен подавать заявление при упрощенной ликвидации компании

При упрощенной ликвидации компании заявление по форме № Р19001 должны подавать все учредители (участники). ФНС также уточнила, какой код заявителя нужно указывать в документе.

В Telegram-чате ФНС России спросили, кто считается заявителем при упрощенной ликвидации юридического лица — учредитель или руководитель компании. Также пользователь уточнил, какую цифру нужно ставить в форме № Р19001: 1 или 2.

Налоговики пояснили, что заявителями выступают все учредители (участники) компании. Руководитель не может быть заявителем только на основании своей должности.

При заполнении формы № Р19001 нужно указать:

1 — если учредитель является физическим лицом;

2 — если учредитель является юридическим лицом.

Напомним, упрощенный порядок прекращения деятельности предусмотрен статьей 21.3 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ. Он доступен компаниям из реестра МСП при соблюдении установленных условий.

В частности, у организации не должно быть задолженности по обязательным платежам, недвижимости и транспортных средств в собственности. Кроме того, необходимо завершить расчеты с кредиторами.

Для упрощенной ликвидации не требуется назначать ликвидационную комиссию и составлять ликвидационные балансы. Решение о прекращении деятельности принимается всеми участниками единогласно.