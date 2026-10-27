Путин поручил пересмотреть условия семейной ипотеки для многодетных семей
Максимальную сумму кредита по семейной ипотеке могут поставить в зависимость от количества детей. Правительство должно представить предложения по изменению программы до 1 января 2027 года.
Президент Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность изменения условий льготной ипотеки для многодетных семей. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
В частности, кабмину предстоит проработать дифференциацию максимальной суммы ипотечного кредита в зависимости от числа детей в семье.
Доклад по этому вопросу необходимо представить до 1 января 2027 года.
Напомним, с 1 октября 2026 года в России уже действуют обновленные условия семейной ипотеки. Процентная ставка и максимальная сумма кредита зависят от количества детей и региона проживания.
В большинстве регионов ставки составляют от 2 до 10%, а в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области — от 4 до 12%.
Новые условия применяются только к кредитным договорам, заключенным с 1 октября 2026 года. Ранее оформленные кредиты пересчитывать не будут.
Пока речь идет о поручении рассмотреть дополнительные изменения, а не об утвержденных новых правилах.