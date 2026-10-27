Детские онлайн-школы заработали почти 45 млрд рублей за шесть лет

С 2020 года по сентябрь 2026 года оборот российского рынка детского онлайн-образования достиг 44,6 млрд рублей. За пять полных лет годовая выручка сегмента выросла более чем втрое.

Оборот проектов в сфере детского онлайн-образования увеличился с 2,8 млрд рублей в 2020 году до 9 млрд рублей в 2025 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование GetCourse.

За тот же период средний годовой оборот одной онлайн-школы вырос почти втрое — с 2,8 млн до 7,7 млн рублей.

Наиболее высокие темпы роста рынка зафиксировали в 2021 году, когда оборот увеличился на 78%, и в 2023 году — на 58%.

За первые девять месяцев 2026 года детские онлайн-школы заработали 6,68 млрд рублей.

Директор по внешним коммуникациям GetCourse Дарья Наумова отметила, что детское онлайн-образование остается одним из наиболее устойчивых сегментов рынка.

По ее словам, даже при сокращении семейных расходов родители продолжают выделять деньги на обучение и развитие детей.