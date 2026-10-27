Сервисы доставки еды хотят обязать проверять поставщиков и отвечать за их нарушения

Сервисы доставки готовой еды могут обязать проверять документы поставщиков и историю их нарушений. Если компания заключит договор с недобросовестным контрагентом, ей может грозить ответственность наравне с производителем продукции.

Комитет Совета Федерации по регламенту рекомендовал Роспотребнадзору проработать новые требования к сервисам доставки готовой еды. Об этом пишут «Известия».

Сенаторы предлагают распространить на доставку еды принципы платформенного регулирования, которые применяются к маркетплейсам.

В частности, перед заключением договора сервисы должны будут проверять у поставщиков:

наличие уведомления Роспотребнадзора о начале деятельности;

разрешительную документацию на продукцию;

регистрацию в системах маркировки и прослеживаемости;

сведения о ранее выявленных нарушениях, влияющих на качество и безопасность еды.

Если сервис заключит договор с поставщиком, у которого обнаружены такие нарушения, ответственность предлагается возложить на обе компании.

Необходимость усиления контроля объясняют проблемами с безопасностью готовой еды. По информации Роспотребнадзора, в 2025 году более 60% из 900 исследованных образцов не соответствовали санитарным требованиям по микробиологическим показателям.

Также предлагается разработать отраслевой меморандум с правилами проверки поставщиков и контроля качества продукции.

Пока новые требования не приняты. Речь идет об инициативе сенаторов, которую предстоит проработать Роспотребнадзору.