Какие налоги и взносы нужно уплатить 28 октября 2026 года
28 октября 2026 года истекает срок уплаты авансов по УСН и налогу на прибыль, НДС за III квартал, страховых взносов за сентябрь и ряда других налогов. Организациям и ИП нужно проверить свои обязательства, рассчитать платежи и убедиться, что на едином налоговом счете (ЕНС) достаточно средств.
Какие платежи нужно внести 28 октября
В зависимости от системы налогообложения и вида деятельности к этой дате необходимо уплатить:
Аванс по УСН за девять месяцев 2026 года.
НДФЛ — авансовый платеж для ИП и частнопрактикующих специалистов, а также налог, удержанный налоговыми агентами с 1 по 22 октября.
Налог на прибыль — авансы за сентябрь и девять месяцев, а также первый ежемесячный аванс IV квартала для соответствующих категорий организаций.
НДС за III квартал — первую треть налога либо полную сумму в предусмотренных законом случаях.
Страховые взносы с выплат физическим лицам за сентябрь.
Авансы по имущественным налогам — транспортному, земельному и налогу на имущество организаций, если они предусмотрены для соответствующего налога и региона.
Состав обязательств зависит от статуса плательщика и применяемого режима налогообложения. Перед оплатой необходимо проверить налоговый календарь ФНС.
Что проверить перед уплатой налогов
Чтобы избежать задолженности и пеней, бухгалтеру следует:
Рассчитать налоги и авансовые платежи за соответствующие периоды.
Сверить суммы с декларациями, расчетами и уведомлениями.
Проверить остаток на ЕНС и учесть другие предстоящие обязательства.
Убедиться, что отчетность и уведомления представлены в установленные сроки.
Важно: по ряду обязательств срок представления отчетности и уведомлений приходится на 26 октября 2026 года, а срок перечисления денег — на 28 октября.
Как подготовиться к отчетности и изменениям в законодательстве
Чтобы не тратить время на поиск разрозненных разъяснений, используйте профессиональные инструменты для бухгалтеров.
Нужно разобраться в сложной теме или систематизировать знания? В «Клерк.Школе» доступны онлайн-курсы по бухгалтерскому учету, налогам, зарплате, кадрам и 1С. Это возможность последовательно изучать профессиональные темы и применять знания в работе.
Нужны инструкции и разборы для ежедневных задач? «Клерк.Система» помогает следить за изменениями законодательства, находить практические материалы и быстрее ориентироваться в рабочих вопросах.
Выберите подписку под свои задачи:
для системного обучения и развития профессиональных навыков,
для решения текущих задач бухгалтера и работы с актуальной информацией.