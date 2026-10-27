Какие налоги и взносы нужно уплатить 28 октября 2026 года

28 октября 2026 года истекает срок уплаты авансов по УСН и налогу на прибыль, НДС за III квартал, страховых взносов за сентябрь и ряда других налогов. Организациям и ИП нужно проверить свои обязательства, рассчитать платежи и убедиться, что на едином налоговом счете (ЕНС) достаточно средств.

Какие платежи нужно внести 28 октября

В зависимости от системы налогообложения и вида деятельности к этой дате необходимо уплатить:

Аванс по УСН за девять месяцев 2026 года.

НДФЛ — авансовый платеж для ИП и частнопрактикующих специалистов, а также налог, удержанный налоговыми агентами с 1 по 22 октября.

Налог на прибыль — авансы за сентябрь и девять месяцев, а также первый ежемесячный аванс IV квартала для соответствующих категорий организаций.

НДС за III квартал — первую треть налога либо полную сумму в предусмотренных законом случаях.

Страховые взносы с выплат физическим лицам за сентябрь.

Авансы по имущественным налогам — транспортному, земельному и налогу на имущество организаций, если они предусмотрены для соответствующего налога и региона.

Состав обязательств зависит от статуса плательщика и применяемого режима налогообложения. Перед оплатой необходимо проверить налоговый календарь ФНС.

Что проверить перед уплатой налогов

Чтобы избежать задолженности и пеней, бухгалтеру следует:

Рассчитать налоги и авансовые платежи за соответствующие периоды. Сверить суммы с декларациями, расчетами и уведомлениями. Проверить остаток на ЕНС и учесть другие предстоящие обязательства. Убедиться, что отчетность и уведомления представлены в установленные сроки.

Важно: по ряду обязательств срок представления отчетности и уведомлений приходится на 26 октября 2026 года, а срок перечисления денег — на 28 октября.

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