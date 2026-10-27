Семьям из приграничных регионов разрешили получать единое пособие даже при превышении доходов

Эвакуированные семьи могут оформить единое пособие без соблюдения некоторых стандартных требований к доходам и имуществу. Даже если заработок превышает региональный прожиточный минимум, Соцфонд назначит выплату в размере 50% от него.

При назначении единого пособия временно отселенным семьям не будут отказывать из-за дохода ниже 8 МРОТ, превышения установленного уровня доходов или признания родителя безработным на дату подачи заявления. Об этом сообщил Социальный фонд России в своем канале в Max.

При оценке нуждаемости также не учитывают недвижимость, оставшуюся на территории эвакуации, и движимое имущество, зарегистрированное на членов семьи.

Упрощенные правила распространяются на семьи, эвакуированные с отдельных территорий:

Краснодарского края;

Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей;

Крыма и Севастополя.

Таким образом, семьи, которые не проходят по обычным критериям нуждаемости, могут получить государственную поддержку по специальным условиям.