Депутаты предложили убрать препятствие для строительства домов за маткапитал

Семьям хотят разрешить использовать материнский капитал для строительства и реконструкции жилых домов на садовых участках независимо от формулировки в ЕГРН. Сейчас из-за отсутствия нескольких слов в документах Соцфонд может отказать в выплате.

Депутаты КПРФ подготовили законопроект об изменении условий использования материнского капитала. Документ направят на отзыв в правительство, сообщает ТАСС.

Поправки предлагают внести в статью 10 закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

Сейчас при оформлении маткапитала на строительство или реконструкцию дома могут возникнуть проблемы, если в выписке ЕГРН назначение участка указано как «садоводство» или «дачное строительство», но отсутствует уточнение «для собственных нужд».

Как пояснил первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин, даже если дом построен законно и зарегистрирован как жилой, семья может не получить компенсацию расходов из маткапитала из-за старой формулировки в документах на землю.

Законопроект предлагает разрешить использование средств маткапитала на жилые дома, расположенные на участках для садоводства, без обязательной отметки «для собственных нужд».

Пока это только законодательная инициатива. Поправки еще не внесены на рассмотрение Госдумы.