📈 «Клерк» занял 12-е место в рейтинге финансовых СМИ

«Клерк» занял 12-е место в рейтинге самых цитируемых финансовых СМИ России по итогам III квартала 2026 года. Издание улучшило свою позицию сразу на три строчки по сравнению с предыдущим кварталом.

Компания «Медиалогия» опубликовала рейтинг наиболее цитируемых СМИ финансовой отрасли, экономики и бизнеса за период с 1 июля по 30 сентября 2026 года.

По результатам исследования «Клерк» вошел в топ-20 с индексом цитируемости 8,23, поднявшись с 15-го на 12-е место.

Руководитель дивизиона «Медиа и Сообщество» в «Клерке» Инна Кузякова отметила, что чуть больше чем за год издание поднялось в рейтинге с 20-го на 12-е место, опередив по цитируемости Inc. Russia, Sber.pro и «Секреты Т-Банка».

Инна Кузякова «Такой стремительный рост — на 100% заслуга редакции „Клерка“, которая увеличила ежемесячное количество эксклюзивов с пары десятков в начале этого года до 243 в сентябре 2026 года. Сейчас на сайте выходит в среднем 10 эксклюзивов в будний день»

По ее словам, редакция также наладила взаимодействие с пресс-службами региональных управлений ФНС и федеральных ведомств, в том числе Минфина, Банка России, Казначейства, Торгово-промышленной палаты и Госдумы. Кроме того, «Клерк» активно привлекает экспертов «Трибуны», работает с партнерами и проводит интервью.

Рейтинг Медиалогии. Финансовые СМИ: III квартал 2026

Ранее «Клерк» занял 14-е место в рейтинге самых цитируемых финансовых СМИ по итогам I квартала 2026 года. Тогда издание поднялось на две строчки по сравнению с итогами 2025 года. При этом «Клерк» стал единственным специализированным СМИ для бухгалтеров в топ-20 рейтинга «Медиалогии».

Рейтинг составляется на основе индекса цитируемости (ИЦ) — показателя «Медиалогии», который учитывает цитирование материалов издания другими СМИ и влиятельность цитирующих источников.

Исследование охватывает базу из более 113 тыс. СМИ, включая информационные агентства, интернет-издания, газеты, журналы, телевидение и радио. Новостные агрегаторы при составлении рейтинга не учитывались.