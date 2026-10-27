На «Клерке» появился новый каталог бланков с автоматическим обновлением

Мы обновили каталог бланков: теперь формы автоматически обновляются, а пользователи могут посмотреть историю изменений, проверить актуальность документа и скачать нужную редакцию.

В новый каталог перенесли все ранее опубликованные на «Клерке» бланки. Кроме того, система автоматически получает новые формы и приказы из официальных источников: ФНС, Минфина, СФР, Росстата и Минтруда.

Что изменилось для пользователей:

Автоматическое обновление. Новые бланки и приказы появляются в каталоге без ручного добавления.

История редакций. Для каждой формы можно посмотреть, каким приказом она утверждена и в какой период действовала.

Проверка актуальности. Система автоматически определяет, действует бланк или уже утратил силу.

Удобный поиск. Найти документ можно по названию, коду КНД или ОКУД, ведомству, статусу, дате и номеру приказа.

Заполнение PDF. В бланках ФНС появились интерактивные поля: теперь их можно заполнять прямо в программе просмотра PDF.

Все документы в одном месте. Вместе с бланком доступны порядок заполнения, приложения и ссылка на официальный источник.

При обновлении формы новая редакция добавляется к существующему бланку, а не создается как отдельный документ. Это позволяет отслеживать изменения и находить нужную версию.

Также бланки стали полноценными страницами «Клерка»: в дальнейшем к ним можно подключать комментарии, избранное и другие возможности сайта. Найти нужную форму можно в новом каталоге бланков.