Россияне стали на 33% быстрее находить работу через центры занятости

Средний срок трудоустройства в модернизированных центрах занятости сократился на треть. Речь идет об учреждениях, которые обновили в 2025 году.

Средний срок трудоустройства в центрах, которые обновили в 2025 году, сократился на 33%. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

Сколько времени теперь в среднем занимает трудоустройство, не уточняется.

Работодатели могут обратиться в центры занятости за помощью в подборе сотрудников и разместить вакансии на портале «Работа России». Соискателям доступны консультации по поиску работы, профориентация и помощь в профессиональном обучении.