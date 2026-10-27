Россияне стали на 33% быстрее находить работу через центры занятости
Средний срок трудоустройства в модернизированных центрах занятости сократился на треть. Речь идет об учреждениях, которые обновили в 2025 году.
Средний срок трудоустройства в центрах, которые обновили в 2025 году, сократился на 33%. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.
Сколько времени теперь в среднем занимает трудоустройство, не уточняется.
Работодатели могут обратиться в центры занятости за помощью в подборе сотрудников и разместить вакансии на портале «Работа России». Соискателям доступны консультации по поиску работы, профориентация и помощь в профессиональном обучении.