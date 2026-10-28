📚«Читай-город» потратил 100 млн рублей на изъятие книг из продажи

Книжная сеть вынуждена списывать и уничтожать издания, которые перестали соответствовать требованиям законодательства. Дополнительные расходы на маркировку литературы составляют десятки миллионов рублей.

Большую часть убытков «Читай-города — Буквоеда» составляет стоимость книг, которые нельзя вернуть поставщикам. Кроме того, ретейлер оплачивает их транспортировку, складскую обработку и уничтожение. Об этом РБК рассказал глава сети Александр Брычкин. По его словам, расходы на изъятие книг из продажи достигли 100 млн рублей.

Уничтожение изданий проводят подрядчики с помощью промышленного шредера. Весь процесс фиксируется на видео.

Брычкин отметил, что сложности возникают из-за экспертиз, которые могут признать запрещенным содержание книг, ранее законно поступивших в продажу. При этом продавцы не получают предварительного уведомления о проверке и могут столкнуться с претензиями сразу после появления экспертного заключения.

Глава сети предложил создать механизм проверки таких заключений и уведомления участников рынка о проводимых экспертизах.

Дополнительные затраты связаны с требованиями к литературе с упоминанием наркотиков. Книги из соответствующего перечня необходимо маркировать и продавать в упаковке.

Сеть уже промаркировала 2 млн экземпляров, потратив на это десятки миллионов рублей. Перечень таких изданий ведет Российский книжный союз, который обновляет его еженедельно.