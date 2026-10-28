🧯 МЧС проверило огнетушители с маркетплейсов: ни один из 26 не прошел испытания

Все проверенные огнетушители, купленные на российских маркетплейсах, не соответствовали заявленным характеристикам. Один из образцов вообще не сработал, поскольку внутри не оказалось необходимого механизма.

МЧС совместно с международной ассоциацией «Антиконтрафакт» провело контрольные закупки порошковых и воздушно-эмульсионных огнетушителей. Испытания проходили на полигонах ВНИИПО и Академии Государственной противопожарной службы МЧС России. Как сообщили ТАСС в ведомстве, ни один из 26 образцов не смог подтвердить заявленные производителями характеристики.

Особое внимание экспертов привлек огнетушитель с маркировкой «ГОСТ 2026», на котором отсутствовали сведения о производителе. Во время проверки устройство не сработало.

После вскрытия выяснилось, что внутри не было источника вытесняющего газа, необходимого для создания давления. Вместо огнетушащего порошка находилось вещество, похожее на песок.

Ранее специалисты также проверили 400 карточек товаров пожарной безопасности на крупнейших маркетплейсах. Из них 87,2% не прошли проверку корректности подтверждения соответствия техническому регламенту ЕАЭС ТР ЕАЭС 043/2017.

В МЧС подчеркнули, что выявленные нарушения касаются не только оформления документов, но и фактической работоспособности средств пожаротушения.