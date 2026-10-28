Минфин утвердил эмблему и флаг министерства

Министерство финансов обзавелось официальными символами: приказом от 11 августа 2026 года № 108н оно учредило геральдический знак — эмблему и флаг. Документ зарегистрировали в Минюсте 23 сентября под номером 88861 и опубликовали 26 октября.

Минфин утвердил геральдический знак — эмблему и флаг. Приказ подписал министр Антон Силуанов, основание — постановление Правительства от 24 марта 2011 года № 210 о геральдических знаках федеральных органов исполнительной власти. Документ именно учреждает знак, то есть вводит его впервые.

Эмблема — двуглавый орел на щите с монограммой; в приложении № 3 даны многоцветный и одноцветный варианты. Флаг — полотнище из двух горизонтальных полос, синей и красной, его рисунок приведен в приложении № 5.

Положение о знаке и описания эмблемы и флага — приложения № 1, 2 и 4. На портале опубликования выложены четыре страницы: сам приказ и два рисунка, текстовых приложений в файле нет.

Постановление Правительства от 24 марта 2011 года № 210 действует больше десяти лет: оно задает порядок учреждения геральдических знаков федеральных органов исполнительной власти, включая эмблемы и флаги.