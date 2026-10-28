Конституционный Суд разрешил определять цену услуги процентом от результата

Конституционный Суд признал неконституционным требование указывать в договоре с потребителем только фиксированную цену в рублях: если итог зависит от будущего результата, цену можно задать формулой. Поводом стала жалоба юриста Анастасии Осиповой, которая просила 20% от взысканого долга.

Конституционный Суд (КС) признал пункт 2 статьи 10 и пункты 1 и 6 статьи 13 Закона о защите прав потребителей не соответствующими Конституции — в той части, в какой они не позволяют определить цену иначе, чем фиксированной суммой. Постановление № 62-П вынесено 27 октября по жалобе самозанятого юриста из Чебоксар.

Суд рассудил так: когда исполнение договора увеличивает имущество потребителя, цена процентом от выгоды отвечает его интересам — платят только после результата. В постановлении приведены аренда автомобилей, комиссионная торговля и продажа недвижимости с риелтором: там итоговая сумма заранее неизвестна.

Если дело дойдет до спора, добросовестность расчета доказывает исполнитель: что выбранный способ не нарушал интересы заказчика и что о предельных затратах его информировали понятно. На представительство в судах позиция не распространяется.

В деле Осиповой суды признали условие о цене недействительным, взыскали штраф 50% от присужденной суммы и компенсацию морального вреда. Теперь акты по ее делу подлежат пересмотру, а нормы Закона о защите прав потребителей применяют с учетом позиции КС.