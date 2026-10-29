Мессенджер Max заработал более 700 млн рублей за четыре месяца

VK впервые раскрыл финансовые показатели мессенджера Max. С июля по неполный октябрь 2026 года его выручка превысила 700 млн рублей.

Выручка мессенджера Max по МСФО с июля по неполный октябрь 2026 года превысила 700 млн рублей. Об этом сообщили в холдинге VK.

При этом дневная аудитория Max превышает 90 млн пользователей и продолжает расти, отметили в компании.

Финансовые результаты мессенджера раскрыты впервые с момента его запуска в 2025 году.