Сбер не ожидает снижения ключевой ставки до 10% в 2027 году

Ключевая ставка ЦБ в 2027 году вряд ли опустится до 10% годовых. Такой прогноз озвучили в Сбербанке после публикации обновленных ожиданий регулятора.

Сбербанк не рассчитывает на снижение ключевой ставки Банка России до 10% годовых в 2027 году. Об этом заявил финансовый директор банка Тарас Скворцов во время телефонной конференции.

По его словам, такой вывод можно сделать из прогноза ЦБ, опубликованного на прошлой неделе.

«Не стоит ожидать, что ключевая ставка в 2027 году опустится в район 10%. Поэтому здесь, скорее, структурно мы окажемся в той же ситуации, где находимся и в данный момент», — сказал Скворцов.

23 октября 2026 года ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых.