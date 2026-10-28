«Яндекс Диск» восстановил доступ к 96% данных пользователей

«Яндекс» восстановил доступ к 96% данных, хранящихся на «Яндекс Диске». Однако некоторые функции сервиса пока остаются недоступными.

Инженеры «Яндекса» восстановили доступ к 96% данных пользователей «Яндекс Диска». Об этом сообщили в пресс-службе компании.

При этом доля восстановленных файлов у разных пользователей может отличаться. Компания постепенно возвращает доступ к данным и распределяет мощности между независимыми сторонними площадками, чтобы обеспечить стабильную работу сервиса.

Сейчас доступны основные функции «Диска»: загрузка, скачивание и синхронизация файлов.

Однако в браузерной версии пока нельзя скачивать целые папки, альбомы и несколько файлов одновременно. Для этого пользователям рекомендуют использовать приложение «Яндекс Диска» для компьютеров или API.

В компании пообещали постепенно восстановить все возможности сервиса, в том числе в мобильном приложении. Конкретные сроки полного восстановления не названы.