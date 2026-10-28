Клиенты Сбера теперь могут оплачивать покупки по QR-коду в Египте

Сбербанк запустил оплату покупок по QR-коду в Египте через приложение «Сбербанк Онлайн». Деньги автоматически конвертируются в рубли, а перед оплатой пользователь видит сумму в обеих валютах.

Клиенты Сбербанка получили возможность оплачивать покупки в магазинах и кафе Египта по QR-коду. Для этого нужно открыть приложение «Сбербанк Онлайн» и отсканировать код на кассе, сообщили в пресс-службе банка.

Сумма покупки автоматически пересчитывается из египетских фунтов в рубли. Перед подтверждением операции на экране отображается стоимость в обеих валютах.

Сервис доступен пользователям приложения «Сбербанк Онлайн» версии от июня 2025 года и новее.

Египет стал 14-й страной, где клиенты Сбера могут оплачивать покупки по QR-коду. Аналогичная возможность уже действует во Вьетнаме, Таиланде, Индонезии, Камбодже, Лаосе и на Филиппинах.

По данным Центрального банка Египта, на конец марта 2026 года в стране работало около 1 млн точек приема QR-платежей.