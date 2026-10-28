♻️ Для регистрации товарных знаков с пометками «эко» и «био» предложили новые правила

Роспатент предложил изменить порядок подтверждения экологических характеристик товаров. Для получения сертификата соответствия может потребоваться заявка на регистрацию товарного знака с соответствующей маркировкой.

Роспатент выступил с предложением включить заявку на регистрацию товарного знака в перечень документов, необходимых для получения сертификата соответствия экологическим характеристикам продукции.

В заявке должно быть указано обозначение, которым производитель планирует маркировать товар. При этом перечень товаров в заявке должен строго соответствовать продукции, на которую оформляется сертификат.

Инициативу обсудили на заседании межведомственной рабочей группы по защите интеллектуальной собственности при Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

Глава Роспатента Юрий Зубов подчеркнул, что регистрация товарного знака сама по себе не гарантирует экологичность продукции.

«Регистрация товарного знака не подтверждает экологические свойства продукции и не предполагает установления обстоятельств ее фактического использования. Эти вопросы требуют отдельных механизмов подтверждения и контроля», — пояснил он.

С 1 сентября 2024 года действуют изменения в закон «Об органической продукции», предусматривающие подтверждение соответствия товаров с обозначениями «био», «эко», «экологический», «зеленый» и другими аналогичными словами.

При этом до 1 сентября 2030 года установлен переходный период, в течение которого предприниматели могут использовать такую маркировку без сертификата соответствия.

Кроме того, с 18 августа 2026 года заявки на регистрацию товарных знаков необходимо дополнять декларацией о намерении использовать заявленное обозначение.

Новые требования пока только предложены и не вступили в силу.