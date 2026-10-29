В Пятигорске потратят 217 млн рублей на иллюминацию и благоустройство

В 2027 году из бюджета Ставропольского края планируют выделить 217 млн рублей на развитие и благоустройство Пятигорска. Деньги потратят на новогодние украшения, световые инсталляции и постоянное освещение парков.

На развитие и популяризацию Пятигорска в 2027 году предусмотрено 217 млн рублей из бюджета Ставропольского края. Средства планируют направить по линии регионального Минтуризма. Об этом на пресс-конференции ТАСС сообщил мэр города Дмитрий Ворошилов.

Часть финансирования пойдет на приобретение новогодних украшений и масштабных световых инсталляций для курорта.

При этом некоторые объекты будут использоваться не только во время праздников, но и круглогодично.

«Мы планируем в рамках этого контракта сделать на столбах наших парков освещение, это то, что останется у нас в постоянном пользовании и будет украшать наш город», — рассказал Ворошилов.

Средства направят как на праздничное оформление Пятигорска, так и на создание постоянной системы декоративного освещения в парковых зонах.