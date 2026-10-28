Россия, США и Китай — единственные страны, которые обладают полным набором технологий для обеспечения информационного и цифрового суверенитета. Об этом заявил президент Владимир Путин.

Россия входит в число трех стран мира, которые обладают всеми элементами информационного и цифрового суверенитета. Помимо РФ, такими возможностями, по словам президента Владимира Путина, располагают США и Китай. Об этом глава государства заявил во время осмотра выставки на полях саммита «Россия — Африка».

«Это Соединенные Штаты, Китайская Народная Республика и Россия. Полного набора вот этих суверенных возможностей технологических больше ни у кого нет», — сказал Путин.

По оценке президента, ни одна другая страна мира не располагает сопоставимым полным набором технологических возможностей для обеспечения цифрового суверенитета.