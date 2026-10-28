После 35 лет россияне начинают чаще открывать банковские вклады

Среди клиентов финансового маркетплейса Финуслуги старше 35 лет доля тех, кто открывал вклады, составляет от 67% до 89%. При этом среди молодежи до 20 лет вклад открывали только 41%.

Банковские вклады становятся популярнее с возрастом. Среди клиентов Финуслуг 36–45 лет вклад открывали 67%, а в возрасте 46–55 лет — уже 78%. Об этом свидетельствуют данные маркетплейса Финуслуги за период с января по начало октября 2026 года.

Среди более молодых клиентов доля тех, кто открывал вклады, заметно ниже:

До 20 лет — 41%.

20–25 лет — 54%.

26–30 лет — 55%.

31–35 лет — 57%.

После 55 лет популярность вкладов продолжает расти. В возрастной группе 56–65 лет их открывали 85% клиентов, а среди людей старше 65 лет — 89%.