Уведомление по НДФЛ за 23–31 октября 2026 года: срок сдачи — 3 ноября

Когда сдать уведомление по НДФЛ

Налоговые агенты представляют уведомления об исчисленных суммах НДФЛ в течение года несколько раз в месяц. Срок зависит от периода, в котором налог был удержан с дохода физлица.

По НДФЛ, удержанному с 23 по 31 октября 2026 года, уведомление нужно представить не позднее 3 ноября 2026 года.