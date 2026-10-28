Уведомление по НДФЛ за 23–31 октября 2026 года: срок сдачи — 3 ноября

Когда сдать уведомление по НДФЛ
Налоговые агенты представляют уведомления об исчисленных суммах НДФЛ в течение года несколько раз в месяц. Срок зависит от периода, в котором налог был удержан с дохода физлица.
По НДФЛ, удержанному с 23 по 31 октября 2026 года, уведомление нужно представить не позднее 3 ноября 2026 года.
Кто подает уведомление
Уведомление представляют налоговые агенты, которые исчислили и удержали НДФЛ с доходов физических лиц за период с 23 по 31 октября 2026 года.
К ним относятся, в частности:
организации и ИП, выплачивающие физлицам доходы, облагаемые НДФЛ;
работодатели, удерживающие налог с зарплаты, премий, отпускных и иных выплат;
налоговые агенты при операциях с ценными бумагами;
налоговые агенты по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок.
Если в указанный период НДФЛ не удерживался, отдельное уведомление с нулевыми показателями по этому налогу представлять не нужно.
Какой код периода указать
Для НДФЛ, удержанного с 23 по 31 октября 2026 года, в уведомлении указывается код отчетного периода 34/11. Отчетный год — 2026.
Перед отправкой проверьте:
сумму НДФЛ, фактически исчисленную и удержанную за период;
соответствие периода удержания налога данным налоговых регистров;
КПП, ИНН и другие реквизиты налогового агента;
код периода 34/11 и отчетный год 2026;
правильность распределения сумм по КБК, если налог удерживался по разным основаниям.
Для представления используется форма «Уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов».
Когда заплатить НДФЛ
Сроки представления уведомления и уплаты налога различаются. Уведомление за период с 23 по 31 октября сдается до 3 ноября, а сам НДФЛ перечисляется в бюджет до 5 ноября 2026 года.
Не откладывайте проверку на последний день: ошибка в сумме, КБК, коде периода или реквизитах может потребовать корректировки уведомления и затруднить сверку расчетов с бюджетом.
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