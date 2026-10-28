КС разрешил указывать цену услуг в процентах — если клиент понимает, сколько заплатит

Самозанятая юрист помогла клиенту вернуть долг, но тот оспорил ее вознаграждение — 20% от взысканной суммы. Спор дошел до Конституционного суда, который объяснил, когда в договоре можно обойтись без фиксированной цены.

Конституционный суд принял постановление от 27.10.2026 № 62-П по жалобе самозанятого юриста Анастасии Осиповой.

Она договорилась с клиентом о вознаграждении в размере 20% от денег, которые он получит при взыскании долга. Долг удалось вернуть полностью. Однако клиент посчитал стоимость услуг завышенной и обратился в суд.

Апелляция поддержала клиента: в договоре не было итоговой цены в рублях. Суд расценил это как нарушение требований статьи 10 Закона о защите прав потребителей.

КС указал: отсутствие фиксированной суммы само по себе не означает нарушения прав клиента. С учетом особенностей договора цену можно согласовать другим способом, в том числе по формуле, если это соответствует интересам потребителя. При этом человек должен без существенных затруднений понимать, как рассчитывается стоимость, и прогнозировать свои предельные расходы.

В случае спора именно исполнитель должен доказать, что условие о цене не нарушало интересов клиента и что ему доступно объяснили порядок расчета и возможные затраты.

Таким образом, решение не дает права устанавливать любую неопределенную цену: формула должна быть понятной, а расходы — предсказуемыми.

КС признал неконституционным толкование закона, которое исключает такой способ определения цены. Судебные решения по делу Осиповой подлежат пересмотру.