Расчеты криптовалютой по внешнеторговым контрактам: как будут работать новые требования к документам и постановке на учет. Выпуск № 142 подкаста «Налоговое утро»

Перевод прошел, поставщик деньги получил. Кажется, самая сложная часть позади. И тут появляется бухгалтер с вопросом: «А документы где?» Вы показываете запись о переводе. Вот кошелек, вот сумма, вот подтверждение.

А бухгалтер продолжает: «За что заплатили? По какому договору? Откуда у компании эта криптовалюта?» Именно к такой ситуации стоит готовиться бизнесу.

Банк России принял указание от 08.10. 026 года № 7489-У, которое распространяет правила валютного контроля на внешнеторговые расчеты криптовалютой. Документ еще проходит регистрацию в Минюсте, но направление понятно: заплатить криптой и на этом закончить отношения с банком не получится.

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