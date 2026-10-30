Руководителей компаний могут заставить возмещать убытки инвесторам

Ответственность может наступать за неправомерные действия директоров и руководителей компаний. Инициатива касается случаев, когда такие действия приводят к потере средств инвесторов.

В России предложили рассмотреть дополнительную ответственность директоров и менеджмента компаний за действия, из-за которых инвесторы теряют деньги. Инициативу озвучил первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин на форуме по корпоративному управлению Московской биржи. Такие полномочия могут получить ЦБ или новое ведомство.

«Следует, наверное, подумать об установлении дополнительной ответственности директоров и менеджмента за неправомерные действия, которые приводят в том числе к потере средств инвесторов», — заявил Владимир Чистюхин.

Инвестиции сами по себе связаны с риском, подчеркнул первый зампред ЦБ. При этом инвесторы и эмитенты должны действовать добросовестно, а за недобросовестные или халатные действия должна наступать ответственность.