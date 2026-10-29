Силуанов рассказал, сколько будут получать пенсионеры в 2027 году

В 2027 году средняя пенсия по старости в России достигнет 29 904 рублей. Прожиточный минимум увеличится на 6,8%, а МРОТ составит 28 935 рублей, сообщил министр финансов Антон Силуанов.

Средний размер пенсии по старости в России в 2027 году составит 29 904 рубля. Об этом министр финансов Антон Силуанов заявил на пленарном заседании Госдумы.

По его словам, прожиточный минимум вырастет на 6,8% — до 20 227 рублей. Этот показатель используется при расчете пособий и других социальных выплат. Также Силуанов сообщил, что МРОТ в 2027 году составит 28 935 рублей.

«Задача, поставленная президентом, довести МРОТ в 2030 году до 35 тыс. рублей, будет выполнена», — подчеркнул министр.

По словам Силуанова, повышение минимального размера оплаты труда позволит ускорить рост зарплат работников с невысокими доходами.