Более 80% предпринимателей готовы рассмотреть подрядчика по рекомендации нейросети

82% опрошенных предпринимателей готовы обратить внимание на незнакомую компанию или сервис, если их порекомендует искусственный интеллект. Однако большинство предпочитает дополнительно проверять такие рекомендации.

82% предпринимателей готовы рассмотреть незнакомую компанию, сервис или подрядчика по рекомендации нейросети. Это показал опрос коммуникационного агентства Modifiers и инвестиционной платформы JetLend, проведенный в октябре 2026 года.

При этом предприниматели не готовы полагаться исключительно на мнение ИИ: 32% обсудят рекомендацию с коллегами, знакомыми или экспертами;

27% самостоятельно поищут дополнительную информацию о компании;

15% проверят публикации в СМИ и отзывы на профессиональных площадках.

Исследование также показало, что половина предпринимателей регулярно использует нейросети для рабочих задач. Из них 11% обращаются к ИИ ежедневно, 12% — несколько раз в неделю, а 27% — несколько раз в месяц.

Чаще всего бизнес использует нейросети для обработки больших объемов данных и подготовки выводов (25%), поиска информации о компаниях и людях (24%), изучения рынка (21%) и анализа конкурентов (19%).

При поиске рабочей информации 36,6% предпринимателей в первую очередь обращаются к поисковым системам, а 19,8% — к ИИ-чатам. Для сравнения, статьи в СМИ в качестве первого источника выбирают 6,9% опрошенных.

При этом доверие к нейросетям зависит от размера бизнеса. Среди предпринимателей с численностью сотрудников менее 15 человек на ИИ при принятии важных решений ориентируются 10,8%, а в компаниях со штатом от 101 до 250 человек — уже 27,8%.

«Поэтому любому бизнесу важно присутствовать в ответах нейросетей, а значит, заниматься генеративной оптимизацией, или GEO», — отметил основатель агентства Modifiers Антон Утехин.

Опрос проводился в октябре 2026 года среди 524 владельцев бизнеса и руководителей компаний из 12 российских городов-миллионников. Организаторы уточняют, что результаты отражают мнения участников исследования и не претендуют на репрезентативность всего российского бизнеса.