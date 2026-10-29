Восемь депозитариев и десятки обменников: ЦБ формирует новую СРО для криптобизнеса

В России сформировали ключевой элемент легальной криптоинфраструктуры — ЦБ внес в реестр первую саморегулируемую организацию для операторов обмена цифровых валют.

На российском финансовом рынке появилась первая саморегулируемая организация для цифровых депозитариев и операторов обмена цифровых валют. Соответствующие сведения Банк России внес в единый реестр СРО.

Согласно действующему законодательству, цифровые депозитарии и криптообменники, включенные в реестры Банка России, обязаны вступить в СРО в течение 90 дней.

Появление такой организации стало следующим этапом формирования инфраструктуры рынка цифровых активов в России. По данным представителей ЦБ, в реестрах регулятора уже числятся восемь цифровых депозитариев и более 20 операторов обмена криптовалют.

В Банке России также отмечают, что развитие криптоинфраструктуры будет продолжаться в течение 2027 года по мере расширения рынка и появления новых механизмов работы с цифровыми активами.