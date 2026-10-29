Госдума одобрила налог на сверхдоходы компаний: ставки до 30%

С 2027 года добывающие компании могут обязать платить дополнительный налог при росте мировых цен на сырьё. Бюджет рассчитывает получать около 200 млрд рублей ежегодно.

Госдума 29 октября 2026 года приняла в первом чтении законопроект № 618-9 «О налоге на сверхдоходы». Новый налог планируют ввести для горно-металлургических компаний с 1 января 2027 года сроком на три года.

Налог затронет предприятия, добывающие руды чёрных и цветных металлов, золото, другие драгоценные металлы и отдельные виды горно-химического сырья.

Предусмотрены две ставки:

30% — для большинства видов полезных ископаемых;

20% — для золота.

Налоговую базу будут рассчитывать исходя из объёма добытого сырья и превышения его средней мировой цены над базовой ценой 2025 года. Налог возникнет, если цены вырастут не менее чем на 10%. Для расчётов за 2027 и 2028 годы базовую цену проиндексируют на 10% и 21% соответственно.

Размер платежа ограничат разницей между 15% расчётной выручки от добычи и начисленным НДПИ. Если разница окажется отрицательной, налог платить не потребуется.

Налог будут уплачивать в 2027–2029 годах не позднее 28 апреля. Для компаний с высокой налоговой нагрузкой предусмотрена возможность перенести часть платежей на 2029 год.

По оценке Минфина, новый налог принесёт федеральному бюджету около 200 млрд рублей ежегодно.

Второе чтение законопроекта запланировано на 19 ноября 2026 года. До окончательного принятия закона его положения могут измениться.

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