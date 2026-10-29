Госдума одобрила НДС 22% на зарубежные товары с маркетплейсов

С 2027 года покупки у иностранных продавцов на маркетплейсах могут обложить НДС по ставке 22%. Налог затронет даже заказы стоимостью до 200 евро.

Госдума 29 октября 2026 года приняла в первом чтении законопроект № 617-9, предусматривающий введение НДС на товары, которые россияне покупают у зарубежных продавцов через маркетплейсы и интернет-магазины. Новые правила предлагают ввести с 1 января 2027 года.

Налог будут взимать с товаров, приобретаемых физлицами у продавцов из стран за пределами ЕАЭС. Перечислять НДС в бюджет должны электронные торговые площадки в качестве налоговых агентов.

Ставку 22% предлагают установить сразу, без переходного периода. Ранее Минфин рассматривал поэтапное повышение: 7% в 2027 году, 14% в 2028-м и 22% с 2029 года.

Новый налог затронет в том числе покупки стоимостью до 200 евро, которые сейчас освобождены от ввозных таможенных пошлин. При этом НДС и таможенные платежи будут регулироваться отдельно.

По оценке Минфина, введение налога обеспечит федеральному бюджету дополнительные поступления в размере 75 млрд рублей ежегодно.

Ко второму чтению комитет Госдумы по бюджету и налогам предложил уточнить круг плательщиков НДС, порядок определения налоговой базы и применение ставки в зависимости от того, включён ли налог в стоимость товара.

Также необходимо урегулировать возврат НДС, если покупатель откажется от заказа или вернёт товар.

Для покупателей введение налога может означать подорожание зарубежных товаров. Однако рост цен не обязательно составит ровно 22%: часть дополнительных расходов могут взять на себя продавцы и маркетплейсы.

Пока законопроект принят только в первом чтении. Окончательные правила налогообложения могут измениться.

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