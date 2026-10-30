Binance оценила масштаб атаки в $6,3 млрд и экстренно остановила все операции

Биржа уже заблокировала около $3 млрд активов непосредственно в блокчейне и обещала покрыть все убытки. Ввод и вывод средств временно приостановлены.

Потери Binance из-за инцидента с безопасностью могли составить около $6,3 млрд, сообщило руководство криптовалютной биржи. Предположительно, злоумышленник получил доступ к системе после компрометации ноутбука инженера.

«В сотрудничестве с нашими партнерами в блокчейн-индустрии нам удалось заморозить часть затронутых активов — на данный момент заблокировано около $3 млрд непосредственно в блокчейне. Binance покроет все убытки, средства пользователей находятся в безопасности», — заявили в компании.

Доступ к контейнеру сервиса позволил провести несанкционированные операции по выводу средств. Признаков утечки закрытых ключей от кошельков Binance не обнаружила. Биржа приостановила все операции по вводу и выводу средств, а подробный технический отчет обещает опубликовать после завершения расследования.