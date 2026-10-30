Binance назвала сроки разблокировки вывода средств после взлома на $6,3 млрд
Криптобиржа приостановила вывод средств для обновления системы безопасности. Депозиты работают в обычном режиме.
Вывод средств с Binance планируют возобновить в течение 48 часов. Ограничение будет действовать, пока специалисты не завершат обновление системы безопасности сервиса вывода и связанных с ним адресов.
«Депозиты остаются не затронутыми и продолжают работать в обычном режиме. Вывод средств приостановлен, пока наша команда не завершит обновление системы безопасности сервиса вывода средств и связанных с ним адресов», — говорится в сообщении компании.
Инцидент вызван несколькими факторами. Служба безопасности Binance отслеживает путь атаки через взломанный компьютер, который мог стать ее отправной точкой. Биржа намерена позднее опубликовать отчет с указанием первопричины.
Бывший директор Binance Чанпэн Чжао ранее допустил, что платформу могли взломать хакеры. Потери биржи из-за инцидента с безопасностью могли составить $6,3 млрд.