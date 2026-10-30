Бывшим заключенным и участникам пробации предоставят бесплатную юридическую помощь

Кабмин решил распространить практику бесплатной юрпомощи для участников программ пробации на всю Россию. Сейчас такие меры действуют только в 42 регионах, однако новый законопроект закрепит единую гарантию на федеральном уровне.

Правительство внесло в Госдуму законопроект, который позволит получать бесплатную юридическую помощь тем, в отношении кого применяется исполнительная или постпенитенциарная пробация.

Помощь предоставят по наиболее востребованным социальным вопросам. Обращаться за ней можно будет в период действия индивидуальной программы ресоциализации, социальной адаптации и реабилитации. В пояснительной записке говорится, что речь идет в том числе о трудоустройстве, жилищных правах, пенсионном обеспечении и мерах социальной поддержки.

Сейчас федеральный закон не закрепляет право проходящих пробацию, на получение бесплатной юридической помощи. При этом регионы уже самостоятельно вводят такие гарантии.

По данным правительства, дополнительные гарантии для людей, освободившихся из мест лишения свободы или проходящих пробацию, уже действуют в 42 регионах России, в том числе в 11 субъектах непосредственно для участников программ пробации.

В кабмине считают, что распространение такой меры на федеральном уровне поможет сформировать единый подход к оказанию юридической поддержки этой категории граждан и будет способствовать их социальной адаптации.

В 2025 году уголовно-исполнительные инспекции подготовили 49 776 индивидуальных программ ресоциализации, социальной адаптации и социальной реабилитации. При этом власти ожидают, что новой возможностью воспользуется лишь часть участников программ, поэтому существенного роста нагрузки на систему бесплатной юридической помощи не произойдет.

Если закон примут, он вступит в силу с 1 января 2028 года.