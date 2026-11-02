IT-компании могут лишиться аккредитации из-за долгов по налогам и низких зарплат

IT-компании обязаны ежегодно подтверждать аккредитацию, чтобы сохранить доступ к налоговым льготам и другим мерам господдержки. Основанием для потери статуса могут стать несоответствие требованиям по зарплатам и доходам, долги по налогам или ошибки в документах.

Российские IT-компании должны ежегодно подтверждать государственную аккредитацию через Госуслуги. При несоблюдении установленных требований организация рискует потерять статус и налоговые льготы, рассказала судебный юрист компании «Хелп Консалтинг» Дарья Чекурова.

Правила аккредитации установлены постановлением Правительства РФ от 30.09.2022 № 1729.

«IT-аккредитацию могут получить только российские организации, для ИП она не предусмотрена. Аккредитация добровольна, бесплатна и не ограничена сроком, но без нее нельзя получить основные меры господдержки», — пояснила Чекурова.

Для получения статуса компания должна соответствовать нескольким требованиям:

основной ОКВЭД входит в утвержденный Правительством перечень;

доля доходов от IT-деятельности превышает 30% ;

среднемесячные выплаты сотрудникам не ниже средней начисленной зарплаты по России или региону регистрации;

на официальном сайте размещена информация об IT-деятельности на русском языке;

в ФНС подано согласие на раскрытие налоговой тайны;

более 50% долей или акций принадлежат российским юрлицам или гражданам РФ либо контролируются ими. Для публичных АО достаточно отсутствия иностранного контроля.

Основанием для отказа в аккредитации также может стать отрицательное сальдо ЕНС более 3 тыс. рублей или наличие неснятой либо непогашенной судимости у руководителя.

При этом для отдельных категорий бизнеса предусмотрены послабления.

Например, правообладатели программ из реестра российского ПО с выручкой более 1 млн рублей, получающие доход от этих программ, могут не соблюдать требование к уровню зарплат.

Стартапы младше трех лет с выручкой не более 1 млн рублей, включенные в реестр стартапов или малых технологических компаний, могут не соблюдать требование к доле IT-доходов.

«Аккредитацию нужно ежегодно подтверждать через Госуслуги. Компания может лишиться статуса, если перестанет соответствовать критериям, не пройдет плановое подтверждение или не подаст согласие на раскрытие налоговой тайны (либо допустит в нем ошибку)», — отметила юрист.

В 2026 году, по информации Минцифры, около 3 тыс. компаний рисковали потерять IT-аккредитацию.

Утрата статуса лишает организацию права на пониженную ставку налога на прибыль 5%, льготные тарифы страховых взносов и другие меры поддержки, предусмотренные для аккредитованных IT-компаний.

Поэтому соответствие требованиям необходимо проверять не только при подаче заявления, но и при изменении деятельности, структуры владения и корпоративной организации бизнеса.