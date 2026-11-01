Мишустин заявил о важной роли Конституционного суда в защите прав граждан

Конституционный суд России остается гарантом защиты прав и свобод граждан и соблюдения принципов правового государства. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, поздравляя судей с 35-летием начала деятельности суда.

Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил председателя и судей Конституционного суда РФ с 35-летием начала его деятельности. В своем обращении глава правительства подчеркнул роль суда в защите прав граждан и обеспечении верховенства Конституции.

«Сегодня этот ключевой институт отечественного правосудия остается гарантом защиты прав и свобод граждан, соблюдения основополагающих принципов правового государства, поддержания стабильности и гибкости подходов в решении актуальных юридических задач», — отметил Мишустин.

Премьер напомнил, что за 35 лет в России произошли масштабные преобразования: менялись законодательство и государственные институты, формировалась современная нормативная база.

По его словам, на каждом этапе Конституционный суд обеспечивал верховенство Основного закона страны.

Мишустин также отметил вклад судей в развитие российской правовой системы и поблагодарил их за ответственное отношение к профессиональным обязанностям.

Глава правительства также подчеркнул важность сохранения преемственности и передачи накопленного опыта новым поколениям юристов. Он выразил уверенность, что Конституционный суд продолжит защищать права граждан и организаций.