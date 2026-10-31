Си Цзиньпин заявил, что изоляция экономик приведет страны к отставанию

Мировую экономику невозможно разделить на изолированные рынки, поскольку это противоречит историческому развитию. Страны должны сохранять экономические связи и развивать свободную торговлю, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

Председатель КНР Си Цзиньпин выступил против экономической изоляции стран и усиления протекционизма. Об этом он заявил на встрече с президентом Швейцарии Ги Пармеленом в Пекине.

«Превратить океан мировой экономики обратно в отдельные изолированные озера и реки невозможно, и это не соответствует исторической тенденции», — подчеркнул китайский лидер.

По словам Си Цзиньпина, экономическая открытость способствует развитию государств, тогда как ограничение международных связей приводит к отставанию.

«Когда экономики стран взаимосвязаны, они развиваются вместе. Когда они изолированы, каждая отстает», — отметил председатель КНР.

Он также обратил внимание на усиление односторонних подходов и протекционистских мер в мировой экономике.

На этом фоне Си Цзиньпин напомнил, что в августе 2026 года Китай и Швейцария завершили переговоры по обновлению соглашения о свободной торговле.

По его оценке, договоренности демонстрируют приверженность двух стран международному экономическому сотрудничеству и поддержке свободной торговли.

Президент Швейцарии Ги Пармелен находится в Китае с рабочим визитом с 30 октября по 1 ноября 2026 года. Встреча с председателем КНР состоялась в Доме народных собраний в Пекине.