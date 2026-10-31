Под видом ChatGPT и Gemini: медиа и ритейл столкнулись с новым типом кибератак

Боты маскировались под легитимных ИИ-агентов. Чаще всего атакам подвергались СМИ и интернет-магазины, которые открыли им доступ к своим ресурсам.

ИБ-компания StormWall зафиксировала первые в России DDoS-атаки с участием ботов, которые имитируют легитимных ИИ-агентов. Инциденты произошли в сентябре и октябре 2026 года.

«Ранее подобные инциденты уже выявлялись в других странах мира, но в РФ они обнаружены впервые», — сказано в сообщении.

Под удар попали компании онлайн-торговли, крупные медиа и онлайн-сервисы, финансовые организации, прежде всего банки, а также телеком-компании. Чаще всего атаковали ресурсы, которые сами открыли доступ ИИ-ботам, чтобы их контент попадал в ответы ChatGPT, DeepSeek, Gemini и других нейросетей. Об

На медиаплатформы пришлось 32% всех атак этого типа. Доля интернет-магазинов составила 26%, банков — 17%, телеком-компаний — 14%.